Світ зіткнувся з найбільшою гуманітарною катастрофою з 1945 року: тривожна заява ООН

Вперше з моменту створення Організації Об'єднаних Націй у 1945 році світ переживає наймасштабнішу гуманітарну кризу – понад 20 мільйонам осіб загрожує голод.

Таку заяву зробив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен, пише Associated Press.

О'Брайен повідомив Раді безпеки США, що зараз потрібно докласти глобальних зусиль, щоб запобігти масовому вимиранню людей через голод та хвороби.

Зокрема, наймоторошніша ситуація зараз склалась у Ємені, Південному Судані, Сомалі і північно-східній Нігерії. Ці країни потребують негайної допомоги.

Якщо бути точним, нам потрібно 4,4 мільярда доларів до липня,

– зазначив заступник генсека ООН.

Він додав, що найбільша гуманітарна криза спостерігається у Ємені, де дві третини населення (18,8 мільйона осіб) потребують допомоги, а це на 3 мільйони осіб більше, ніж у січні.

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Більше 7 мільйонів громадян Ємена вже голодують і не знають, коли зможуть поїсти наступного разу.

Зазначимо, за критеріями ООН, в країні голод, коли більше 30% дітей до 5 років страждають від гострого недоїдання, а смертність становить дві і більше смертей на 10 тисяч осіб щодня.