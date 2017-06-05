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Світові зірки заспівали на підтримку жертв теракту в Манчестері: фото та відео

12:39, сьогодні 251 Читать новость на русском
Майлі Сайрус та Аріана Гранде
Майлі Сайрус та Аріана Гранде

У Манчестері відбувся благодійний концерт One Love Manchester, на якому вшанували пам'ять жертв кривавого теракту, під час якого загинули 22 людини.

Вшанували пам'ять жертв теракту в Манчестері: Аріана Гранде, Кеті Перрі, Джастін Бібер, Фарелл Вільямс, гурти The Black Eyed Peas, Take That та Coldplay, Роббі Вільямс, Майлі Сайрус та інші відомі виконавці.

Виступ Майлі Сайрус із Фарреллом Вільямсом на One Love Manchester:

Виступ Кеті Перрі на One Love Manchester:

Джастін Бібер

The Black Eyed Peas

Майлі Сайрус

Концерт транслювали в понад 50 країнах. Усі зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим та їхнім родинам та "Червоному хресту".

Нагадуємо, 22 травня внаслідок вибуху на "Манчестер Арені" загинули 22 людини. Ще понад сотня отримали поранення. Смертник підірвав себе в натовпі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Теги: LifeStyle Музика Теракт у Манчестері Великобританія
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