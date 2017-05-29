Священик московського патріархату збив учасника АТО: фото

Днями у Городні, що на Чернігівщині священик УПЦ МП збив мотоцикліста.

Про це повідомляє pro.cn.ua.

Видання зазначає, що постраждалим виявився 26-річний український боєць.

На момент ДТП обидва водії були тверезі.

У результаті автопригоди серйозно травмувався мотоцикліст – у нього діагностували переломи стегна, тазу, променевої кістки, а також забій хребта.

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