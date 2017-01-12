Так танцює Мішель: запальні танці найяскравішої першої леді

За час правління свого чоловіка Барака Обами як президента США, Мішель стала однією з найулюбленіших перших леді Америки.

Місіс Обама не тільки була визнана більш впливовою іконою стилю, ніж її попередниця Жаклін Кеннеді, але і поєднувала активну публічну роботу і численні державні справи з виступами в розважальних телешоу.

Однією з важливих складових позитивного образу Обами став її живий гумор і, звичайно, вміння гарно танцювати, адже кожен з її запальних танців свого часу ставав хітом соцмереж і YouTube.

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Портал НВ відібрав найкращі танці, де Мішель вразила своїм почуттям ритму і елегантністю.

Танець на американському Нічному шоу з Джиммі Феллоном

Танець разом з учасниками популярного американського телешоу So You

Танець під Uptown Funk Марка Ронсона і Бруно Марса на шоу Елен

Танець Зоряних війн в Білому домі

Танець під пісню Бейонсе Move Your Body в одній з середніх шкіл Вашингтона