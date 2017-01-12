  • укр
  • рус
03:42
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 23:00: Прогнози економістів. Погіршення погодних умов
Випуск новин
00:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Так танцює Мішель: запальні танці найяскравішої першої леді

02:56, сьогодні 93 Читать новость на русском
Танці Мішель Обами
Танці Мішель Обами / Getty Images

За час правління свого чоловіка Барака Обами як президента США, Мішель стала однією з найулюбленіших перших леді Америки.

Місіс Обама не тільки була визнана більш впливовою іконою стилю, ніж її попередниця Жаклін Кеннеді, але і поєднувала активну публічну роботу і численні державні справи з виступами в розважальних телешоу.

Однією з важливих складових позитивного образу Обами став її живий гумор і, звичайно, вміння гарно танцювати, адже кожен з її запальних танців свого часу ставав хітом соцмереж і YouTube.

Читайте також: Прощальний "твіт" Обами розчулив мережі

Портал НВ відібрав найкращі танці, де Мішель вразила своїм почуттям ритму і елегантністю.

Танець на американському Нічному шоу з Джиммі Феллоном

Танець разом з учасниками популярного американського телешоу So You

Танець під Uptown Funk Марка Ронсона і Бруно Марса на шоу Елен

Танець Зоряних війн в Білому домі

Танець під пісню Бейонсе Move Your Body в одній з середніх шкіл Вашингтона

Теги: Барак Обама США LifeStyle Музика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
11 січня, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Перший брифінг Трампа, торгова марка невістки Порошенка, – головне за добу
11 січня, 22:48 Перший брифінг Трампа, торгова марка невістки Порошенка, – головне за добу
1276
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1757
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 2306
Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
11 січня, 20:01 Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
Яніна Ткачук 1 2193
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Терористи Донбасу відповіли Савченко щодо обміну полоненими
10 січня , 14:03
Російські військові навчання "Кавказ-2016" увійшли в активну фазу, – розвідка
7 вересня 2016 , 11:04 7
Ми не можемо працювати в одній команді з корумпованими людьми, – Супрун про Держсекретаря МОЗ
 7 грудня 2016 , 23:15
Чоловіка у військовій формі порізали ножем: з’явилося відео
5 вересня 2016 , 19:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук