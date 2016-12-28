Так званий "віце-прем’єр міністр ЛНР" раптово помер у Луганську

У Луганську на 44-му році життя раптово помер Сергій Литвин (кличка "Клим"), який займав так звані посади "міністра сільського господарства і продовольства" та "віце-прем'єра" "ЛНР". Він стояв біля витоків терористичної "Луганської народної республіки".

Сергій Литвин з березня 2014 року брав активну участь в акціях сепаратистів в Слов'янську і Красному Лимані (після декомунізації – Лиман), а з квітня того ж року – в Луганську.

Він був одним з організаторів "референдуму" по створенню "ЛНР", брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

У соцмережах повідомляється, що "Клим" раптово помер в результаті обширного інфаркту.

Литвин був одним з друзів Геннадія Ципкалова – "екс-прем'єр-міністра ЛНР", якого знайшли повішеним у тюремній камері в Луганську 23 вересня, а "прокуратура ЛНР" назвала це "самогубством через докорів сумління". Тепер раптовий інфаркт відразу на смерть вразив 43- річного Литвина,

– написав з цього приводу журналіст Юрій Бутусов.