Терорист з Донбасу спричинив сутичку на місці вбивства Нємцова

На місці вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви сталася бійка.

Про це повідомляє "Дождь".

Заворушення спричинив чоловік із нашивкою "Батальйон "Восток", який є збройним формування "ДНР". Він плюнув на фото Нємцова. До чоловіка підійшли кілька людей і попросили такого не робити. Проте той відштовхнув їх і почав грубіянити. Через деякий час поліцейські перевірили документи чоловіка. За словами журналістів, протягом усього часу той поводився агресивно.

Крім того, на марші затримали співголову петербурзького відділення руху "Солідарність" Костянтина Єршова. Він роздавав учасникам маршу листівки. До нього підійшли члени НОД (Національно-визвольного руху Росії) і почали ображати. Єршова затримала поліція. За даними ЗМІ, пообіцяли відпустити "після пояснень".

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Російська поліція нарахувала на марші 5 тис. учасників. Водночас, за даними російських ЗМІ, до 15:00 на марш зібралися 15,2 тис. людей.