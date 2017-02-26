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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Терорист з Донбасу спричинив сутичку на місці вбивства Нємцова

17:08, сьогодні 158 Читать новость на русском
Затримали чоловіка, який плюнув на фото Нємцова
Затримали чоловіка, який плюнув на фото Нємцова / Twitter

На місці вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви сталася бійка.

Про це повідомляє "Дождь".

Заворушення спричинив чоловік із нашивкою "Батальйон "Восток", який є збройним формування "ДНР". Він плюнув на фото Нємцова. До чоловіка підійшли кілька людей і попросили такого не робити. Проте той відштовхнув їх і почав грубіянити. Через деякий час поліцейські перевірили документи чоловіка. За словами журналістів, протягом усього часу той поводився агресивно.

Крім того, на марші затримали співголову петербурзького відділення руху "Солідарність" Костянтина Єршова. Він роздавав учасникам маршу листівки. До нього підійшли члени НОД (Національно-визвольного руху Росії) і почали ображати. Єршова затримала поліція. За даними ЗМІ, пообіцяли відпустити "після пояснень".

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Російська поліція нарахувала на марші 5 тис. учасників. Водночас, за даними російських ЗМІ, до 15:00 на марш зібралися 15,2 тис. людей.

Теги: Новини Росії Борис Нємцов Вбивство Нємцова Москва Сутички
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