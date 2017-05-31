Терорист Захарченко планує зачистку у "ДНР", – "ІС"

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко планує усунути з посади так званого "голову верховного суду "ДНР" Едуарда Якубовського.

Про це у Facebook написав нардеп і координатор групи "ІС" Дмитро Тимчук.

За його словами, у верхівці "ДНР" почався черговий "кадровий" скандал.

"Відповідно до вказівки ватажка "ДНР" Захарченка, планується відсторонення від посади так званого "голови верховного суду "ДНР" Едуарда Якубовського. Наразі у "верховному суді" "контрольно-ревізійними органами" і "генеральною прокуратурою "ДНР" проведено кілька перевірок. Якубовський веде кулуарні переговори з оточенням Захарченка про "м'яке" звільнення під слушним приводом", – зазначив Тимчук.

Він додав, що разом з тим, в середовищі співробітників зазначеної "установи" ходять чутки про можливе кримінальне переслідування Якубовського або його ліквідації під легендою "диверсії української ДРГ".

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