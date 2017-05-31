09:35
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Інспекція доріг на вертольоті. Заборона для Насірова
Випуск новин
22:46, 30 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Терорист Захарченко планує зачистку у "ДНР", – "ІС"

09:27, сьогодні 128 Читать новость на русском
Олександр Захарченко
Олександр Захарченко / Фото з відкритих джерел

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко планує усунути з посади так званого "голову верховного суду "ДНР" Едуарда Якубовського.

Про це у Facebook написав нардеп і координатор групи "ІС" Дмитро Тимчук.

За його словами, у верхівці "ДНР" почався черговий "кадровий" скандал.

"Відповідно до вказівки ватажка "ДНР" Захарченка, планується відсторонення від посади так званого "голови верховного суду "ДНР" Едуарда Якубовського. Наразі у "верховному суді" "контрольно-ревізійними органами" і "генеральною прокуратурою "ДНР" проведено кілька перевірок. Якубовський веде кулуарні переговори з оточенням Захарченка про "м'яке" звільнення під слушним приводом", – зазначив Тимчук.

Він додав, що разом з тим, в середовищі співробітників зазначеної "установи" ходять чутки про можливе кримінальне переслідування Якубовського або його ліквідації під легендою "диверсії української ДРГ".

Читайте також: Вождь "ДНР" Захарченко оприлюднив мету псевдореспубліки

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
сьогодні, 09:30 Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
Настя Сукач 79
Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
сьогодні, 08:03 Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
Віталій Бала 481
Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
30 травня, 22:02 Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
Блог Соцмережі 8797
Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
30 травня, 21:10 Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
13045
Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
30 травня, 21:00 Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
Сергій Лещенко 849
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Жорстоке вбивство журналіста-майданівця: поліція затримала підозрюваного
 11 квітня , 23:31
Від кримінальної відповідальності не звільняє: в ГПУ прокоментували відставку Гонтаревої
 10 квітня , 18:26
RespublicaFEST дає шанс молодим музикантам
 11 січня , 16:28
В Апеляційному суді Києва шукають вибухівку більше чотирьох годин
3 травня , 18:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук