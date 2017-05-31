Терорист Захарченко планує зачистку у "ДНР", – "ІС"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко планує усунути з посади так званого "голову верховного суду "ДНР" Едуарда Якубовського.
Про це у Facebook написав нардеп і координатор групи "ІС" Дмитро Тимчук.
За його словами, у верхівці "ДНР" почався черговий "кадровий" скандал.
"Відповідно до вказівки ватажка "ДНР" Захарченка, планується відсторонення від посади так званого "голови верховного суду "ДНР" Едуарда Якубовського. Наразі у "верховному суді" "контрольно-ревізійними органами" і "генеральною прокуратурою "ДНР" проведено кілька перевірок. Якубовський веде кулуарні переговори з оточенням Захарченка про "м'яке" звільнення під слушним приводом", – зазначив Тимчук.
Він додав, що разом з тим, в середовищі співробітників зазначеної "установи" ходять чутки про можливе кримінальне переслідування Якубовського або його ліквідації під легендою "диверсії української ДРГ".
Читайте також: Вождь "ДНР" Захарченко оприлюднив мету псевдореспубліки