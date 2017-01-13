Терористи "ДНР" скасували екзамени з української мови

"Влада" так званої "Донецької народної республіки" вирішила виключити українську мову зі списку обов'язкових предметів підсумкової атестації школярів.

Таку заяву зробила "міністр освіти" незаконного адміністративного формування, передає ресурс "Новини Донбасу".

"Українську мову прибрали зі списку предметів для здачі атестації. За попередніми результатами моніторингу, який ми проводили протягом першого семестру та під час підготовки нормативної бази для вступної кампанії, в цьому предметі не було потреби, не було запиту і взагалі охочих здавати українську мову", – підкреслила вона.

Відтак, за її словами, з обов'язкових предметів для випускників 9-х класів залишаються російська мова та математика, а для 11-х – лише російська.

Також донецька "чиновниця" додала, що українська мова й надалі перебуватиме у шкільній програмі.

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