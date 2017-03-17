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Терористи Донбасу розпочали тісну співпрацю з окупованим Кримом

15:11, сьогодні 622 Читать новость на русском
Вугілля з
Вугілля з "ЛНР" тепер постачається до Криму / Соцмережі

Так звана "ЛНР" розпочала поставки вугілля до окупованого Криму.

Таку заяву зробив ватажок так званої "Луганської народної республіки", передає "РИА Новости".

Зокрема, він зазначив, що вугілля на півострів постачається через Керченську паромну переправу.

"Ми постачаємо залізничним транспортом через Ростов і поромну переправу. Поки тільки так. На мою думку, укладено дворічний контракт. Це реальні речі, які вже відбуваються, і повірте, що це тільки початок", – наголосив ніким невизнаний лідер псевдореспубліки.

Крім того, вождь "ДНР" Олександр Захарченко також сподівається постачати вугілля до Криму, пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Ми розраховуємо на тісну економічну взаємодію з Кримом. Криму потрібні наші вугілля та метал. "Республіки" Донбасу потребують продуктів харчування та вина, вироблені в Криму. Я вірю, що наша співпраця буде плідною. Криму і Донбас мають спільну долю", – зазначив він.

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Нагадаємо, на початку березня терористи заявляли про плани постачати вугілля окупованого Криму. Сталося це після того, як вони захопили низку українських підприємств на окупованих територіях.

Теги: Україна Політика Новини Криму Війна на Донбасі Новини Донецька Луганськ вугільна промисловість Анексія Криму Ігор Плотницький
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