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Терористи "Ісламської держави" є меншою загрозою, ніж Росія, – Маккейн

07:57, сьогодні 8
Джон Маккейн
Джон Маккейн / Getty images

Відомий американський політик від Республіканської партії, сенатор Джон Маккейн, який активно підтримує Україну у Сенаті США, вважає Росії більшою світовою загрозою, ніж бойовиків "Ісламської держави".

Про це американський сенатор заявив в інтерв'ю виданню The Arizona Republic.

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За його словами, попри те, що Ісламська держава є постійною загрозою, однак у терористів ІДІЛ немає тих можливостей, якими володіє режим Путіна у Росії.

У них немає військових можливостей, технологій і прагнень правити світом. У Росії є. І Росія не є другом для вільного світу,
– заявив Маккейн.

Сенатор також зауважив, що Москва посилила свою присутність на Близькому Сході і продовжує чинити тиск на країни Східної Європи.

На думку Маккейна, Путін має власні підступні плани й щодо США.

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Теги: Ісламська держава Новини Росії США Джон Маккейн Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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