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Терористи "ЛНР" розповіли про обсяги видачі "паспортів"

06:51, сьогодні 348 Читать новость на русском
"Паспорт" недореспубліки / Соцмережі

У так званій "Луганській народній республіці" сподіваються, що скандальний указ Путіна про "документи" "ЛДНР" лише збільшить кількість охочих отримати "паспорти" псевдореспубліки.

Про це повідомляє видання "ОстроВ".

Так, за словами очільника місцевого "МВС", у псевдореспубліці щодоби видається близько 200 "паспортів".

"Це досить серйозна цифра за такої мінімальної кількості співробітників міграційної служби. Однозначно після указу Володимира Володимировича популярність нашого "паспорта" значно зросте", – наголосив він.

Читайте також: Європейські країни зробили заяви щодо "паспортів" "ДНР" і "ЛНР"

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.

У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.

Теги: Україна Війна на Донбасі Луганськ Політика
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