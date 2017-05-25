Терористи вкотре накрили "Градами" Авдіївку

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Увечері 24 травня близько 20:10 бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Донецькій області.
Зазначається, що внаслідок розриву ворожих снарядів на вулиці Чернишевського пошкоджено дахи, вікна та фасади приватних будинків № 50, 53, 55 та 57.
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Зауважимо, що через постійні обстріли з боку терористів господарі покинули свої помешкання та перебралися до більш безпечних місць.
"Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, з'ясовує інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям", – додали правоохоронці.