Терористи вкотре накрили "Градами" Авдіївку

Увечері 24 травня близько 20:10 бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Донецькій області.

Зазначається, що внаслідок розриву ворожих снарядів на вулиці Чернишевського пошкоджено дахи, вікна та фасади приватних будинків № 50, 53, 55 та 57.

Дивіться також: Як Авдіївка оговтується після обстрілу ворожими "Градами"

Зауважимо, що через постійні обстріли з боку терористів господарі покинули свої помешкання та перебралися до більш безпечних місць.

"Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, з'ясовує інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям", – додали правоохоронці.