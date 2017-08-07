Терористи захопили селище і вбили щонайменше 50 людей в Афганістані

Радикально налаштовані ісламісти напали на одне з шиїтських селищ у провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану. Вони вбили щонайменше 50 мирних жителів, серед яких – жінки, діти, люди похилого віку.

Про це повідомив Reuters представник адміністрації провінції Забіхула Амані.

Серед учасників нападу були бойовики терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Талібан", а також іноземці. Представники "Талібану" вже спростували свою причетність до нападу.

Згідно з даними агентства, терористи атакували селище ввечері 3 серпня. Ісламісти напали на пост сил безпеки, внаслідок бою загинули 7 поліцейських і військовий афганської армії.

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Після 48-годинного бою бойовики зібрали в одному місці жителів селища і стратили щонайменше 50 його мешканців. Також вони підпалили 30 будинків.

Ще 25 людей вважають зниклими безвісти. На думку представника адміністрації селища, терористи могли забрати їх з собою.

На місце теракту вже відправили військові сили, в тому числі авіацію.