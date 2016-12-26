Тіла кількох пасажирів були в рятувальних жилетах, – російські ЗМІ про падіння Ту-154

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що на тілах кількох пасажирів, які виявили під час пошуково-рятувальної операції у Чорному морі, були рятувальні жилети.

Про це пишуть "РИА Новости" з посиланням на джерело, знайоме з ходом операції пошуково-рятувальних служб.

Люди в жилетах готувалися до евакуації,

– сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що рятувальні жилети були не на всіх пасажирах, тіла яких вдалось знайти станом на ранок понеділка.

Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв припустив, що тіла більшості пасажирів літака Ту-154, що впав у Чорне море неподалік від Сочі, можуть бути всередині лайнера під водою, тому їх досі не знайшли.

Щоправда, пізніше у міноборони Росії цю інформацію спростували, назвавши її чутками і ганебними інсинуаціями.

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Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова і 9 представників російських ЗМІ.