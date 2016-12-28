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Тимошенко програла Ляшку, відмовившись від дебатів, – експерт

15:16, сьогодні 132 Читать новость на русском
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко / tymoshenko.ua

Прямі політичні дебати – це нормальний інструмент публічної політики, і в Україні він також повинен застосовуватись.

Про це в коментарі для From-UA розповів політичний експерт Володимир Цибулько.

"От, до прикладу, зараз заочно дискутують Олег Ляшко та Юлія Тимошенко. Ляшко звинувачує Юлію Володимирівну у співпраці з Медведчуком і Кремлем, а вона у відповідь також критикує головного радикала. То вихід тут простий і доступний: сядьте удвох у студії прямого ефіру, принесіть свої документи, і проведіть змістовну дискусію. Та кожен канал радо надасть свій майданчик, рейтинг передачі буде максимальний. А виборці окрім яскравого шоу нарешті розберуться, хто чого вартий і чи дійсно є контраргументи на звинувачення", – сказав Цибулько.

"Ляшко вже кілька разів викликає Юлію Тимошенко на прямі дебати, але вона постійно відмовляється. Для неї це вже програш, і це показово: колись вона була лідером потужної фракції, і той же Ляшко був її депутатом. Але час пройшов, помилки допущені, особливо останнім часом – спільні дії синхронно з Опоблоком не розуміють уже і в самій партії Батьківщина. А Ляшко за цей час провів свою фракцію до парламенту, став найкращим спікером Ради, і тепер уже переріс і саму Тимошенко, і її відмова від дебатів показує, що вона вже програє молодому радикальному політику.

А дебати в Україні ще приживуться. Не вічно ж нашому глядачу спостерігати американські праймеріз чи дебати у британській Палаті громад. Поки що закон вимагає дебатів під час президентських виборів, але прямі дебати політиків першої величини – це вже вимога часу, і це стане питанням створення нової політичної культури. Україною керуватимуть ті політики, які можуть вийти на дебати з будь-ким і аргументовано доведуть свою перевагу", – закликає експерт.

Теги: Політика Віктор Медведчук Опозиційний блок Юлія Тимошенко Олег Ляшко Радикальна партія
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