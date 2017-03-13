Тиск на суд буде з обох сторін, – політолог про справу Насірова

Громадянське суспільство буде змушене прийняти будь-яке рішення суду у справі Романа Насірова, якщо обвинуваченню забракне доказів.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив український політолог Олексій Голобуцький.

"Будь-яке рішення суду прийдеться прийняти. Іншого варіанту просто немає. Якщо суд прийме таке рішення і на це будуть серйозні підстави щодо браку доказів та інших моментів, то з цим потрібно змиритись", – заявив політолог.

За його словами, недовіра до суду – це цілком зрозуміла річ для українців. Але тоді втрачається сенс правосуддя, якщо суспільство бойкотуватиме усі рішення Феміди.

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Безумовно, цей процес дуже політизований. Якщо його виправдають, то це викличе суспільний резонанс і деякі групи вимагатимуть його покарання,

– впевнений експерт.

Голобуцький переконаний, що тиск на суд відбуватиметься з обох сторін.

"Я би не хотів коментувати позицію адвокатів. У них така робота: говорити те, що неприємно суспільству. Насіров далі продовжує свою лінію. Він має намір вийти з суду повністю виправданим", – заявив експерт.

Нагадаємо, Апеляційний суд залишив без змін рішення про арешт Насірова та заставу у 100 мільйонів гривень. Відстороненого очільника ДФС підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму в розмірі 2 мільярди гривень.