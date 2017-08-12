Тисячі одиниць військової техніки: Порошенко показав, як "Укроборонпром" зміцнює ЗСУ

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Президент України Петро Порошенко опублікував інформацію про поповнення озброєння в ЗСУ. Глава держави зазначив, що українська армія стала сильнішою на 16 тисяч одиниць військової техніки.
Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Українська армія стала сильнішою майже на 16 тисяч одиниць військової техніки і озброєння завдяки "Укроборонпрому", – мовиться у повідомленні президента.
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Так, згідно з опублікованою інформацією, держконцерн "Укроборонпром" забезпечив армію 5 тисяч 281 одиницею нового та модернізованого озброєння та військової техніки. Окрім того, державне підприємство відремонтувало та відновило 7 тисяч 164 одиниці озброєння та військової техніки.
ЗСУ отримали від "Укроборонпрому" чимало зброї та техніки