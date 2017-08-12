11:04
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 22:00:
Випуск новин
23:46, 11 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тисячі одиниць військової техніки: Порошенко показав, як "Укроборонпром" зміцнює ЗСУ

10:13, сьогодні 892 Читать новость на русском
ЗСУ отримали від
ЗСУ отримали від "Укроборонпрому" майже 16 тисяч одиниць військової техніки / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко опублікував інформацію про поповнення озброєння в ЗСУ. Глава держави зазначив, що українська армія стала сильнішою на 16 тисяч одиниць військової техніки.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Українська армія стала сильнішою майже на 16 тисяч одиниць військової техніки і озброєння завдяки "Укроборонпрому", – мовиться у повідомленні президента.

Читайте також: Радник Порошенка відреагував на скандал з неякісними харчами для українських бійців

Так, згідно з опублікованою інформацією, держконцерн "Укроборонпром" забезпечив армію 5 тисяч 281 одиницею нового та модернізованого озброєння та військової техніки. Окрім того, державне підприємство відремонтувало та відновило 7 тисяч 164 одиниці озброєння та військової техніки.

ЗСУ отримали від
ЗСУ отримали від "Укроборонпрому" чимало зброї та техніки

Теги: Новини України Петро Порошенко Укроборонпром Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
сьогодні, 11:00 Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
Христина Бердинських 11
Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник
сьогодні, 10:00 Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник "монарший офіцер" Гіркін
Віталій Дейнега 181
Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
сьогодні, 08:42 Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
Все про роботу 213
Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
11 серпня, 22:01 Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
Блог Соцмережі 893
У затінок: дендропарки мрії в Україні
11 серпня, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 1287
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Рада позбавила депутатської недоторканності Борислава Розенблата
 11 липня , 20:39
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
В ООН повідомили, скільки людей на Донбасі залишились без соцвиплат
сьогодні , 09:23
Суд про держзраду Януковича знову перенесли
 10 серпня , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук