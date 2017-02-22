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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Топ-10 найпотужніших смартфонів в світі

14:04, сьогодні 44
Очолив рейтинг iPhone 7 Plus.
Очолив рейтинг iPhone 7 Plus. / www.gettyimages.com

Експерти створили рейтинг для AnTuTu Benchmark (додаток для тесту продуктивності смартфонів і планшетів), який включає десять найпотужніших смартфонів.

Крім гаджетів Apple, які розмістилися на перших сходинках, рейтинг окупували китайські пристрої.

Отже iPhone 7 Plus та iPhone 7 отримали першу і другу сходинку відповідно.

На третьому місці опинився Android-смартфон OnePlus 3T, на четвертому – LeEco Pro 3, а замикає п'ятірку лідерів Lenovo ZUK Edge.

Далі у рейтингу йдуть Smartisan M1, Smartisan M1L, OnePlus 3, а також Xiaomi Mi 5s Plus і Xiaomi Mi 5s.



У рейтингу найпотужніших Android-смартфонів лідером є OnePlus 3T.

Читайте також: Apple готує кардинальне оновлення iPhone

Теги: LifeStyle Apple iPhone iPhone 7
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