Топ-10 найпотужніших смартфонів в світі

Експерти створили рейтинг для AnTuTu Benchmark (додаток для тесту продуктивності смартфонів і планшетів), який включає десять найпотужніших смартфонів.
Крім гаджетів Apple, які розмістилися на перших сходинках, рейтинг окупували китайські пристрої.
Отже iPhone 7 Plus та iPhone 7 отримали першу і другу сходинку відповідно.
На третьому місці опинився Android-смартфон OnePlus 3T, на четвертому – LeEco Pro 3, а замикає п'ятірку лідерів Lenovo ZUK Edge.
Далі у рейтингу йдуть Smartisan M1, Smartisan M1L, OnePlus 3, а також Xiaomi Mi 5s Plus і Xiaomi Mi 5s.
У рейтингу найпотужніших Android-смартфонів лідером є OnePlus 3T.
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