Топ-15 банків, в яких чиновники тримають гроші

Високий процент, мінімальний ризик чи просто "своє, рідне" – аналітики проекту "Народне НАЗК" підготували інфографіку, врахувавши всі задекларовані вклади чиновників від 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання "Bihus.info".

Лідером довіри, як серед політиків, так і серед звичайних громадян, залишається "Приватбанк". В ньому зберігається 818,5 мільйонів задекларованих гривень.

"Міжнародний інвестиційний банк" посів друге місце, але, переважно, за рахунок коштів його власника. Більше 90% з 671 мільйона, які чиновники-декларанти вклали у "МІБ", – це гроші Президента України Петра Порошенка.

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На третьому місці за популярністю серед високопосадовців опинився "Державний ощадний банк".

Незважаючи на ситуацію в країні, восьму сходинку займає російський "Сбербанк", де українські чиновники зберігають близько 230 мільйонів гривень в еквіваленті. Одразу за ним – "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) з корпорації олігарха Ріната Ахметова.

Замикає ТОП-15 банк "офшорних королів" Львочкіних "Клірінговий дім".

Аналіз проведено на повному масиві електронних декларацій по 31.12.2016 року включно. Суми, наведені у гривні, можуть бути гривневим еквівалентом інших валют, перерахованих за курсом НБУ станом на 31.12.2016 року.