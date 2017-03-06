Топ-500 найбагатших людей світу

Видання Bloomberg опублікувало список 500 найбагатших людей світу.
Відповідний список опублікований на сайті агентства.
Очолив рейтинг засновник Microsoft Білл Гейтс (85,6 млрд дол.), на другому місці – американський бізнесмен Воррен Баффет (78,9 млрд дол.), на третьому – глава Amazon Джефф Безос (73,5 млрд дол.).
Також у першу десятку увійшли засновник іспанської компанії Inditex Амансіо Ортега (69,3 млрд дол.), засновник Facebook Марк Цукерберг (59,1 млрд дол.), мексиканський бізнесмен Карлос Слім (53 млрд дол.), співвласники корпорації Koch Industries брати Чарльз і Девід Кох (48,1 млрд дол.), голова ради директорів корпорації Oracle Ларрі Еллісон (45,3 млрд дол.), а також засновник IKEA Інгвар Кампрад (42,9 млрд дол.).
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