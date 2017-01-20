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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають

15:30, сьогодні 326 Читать новость на русском
Крим
Крим / Getty Images

Сьогодні в Україні відзначають День Автономної республіки Крим. Наш анексований Росією півострів – справжнє природне та архітектурне диво! Поєднання мальовничих краєвидів і пам’яток різних культур зробили Крим неперевершеним. До свята редакція "24" підготувала для вас найпрекрасніші місця півострова.

Лівадійський палац

Це не просто палац, це цілий палацовий комплекс! Знайти його можна у селі Левадія. З’явилося це диво ще у 1790-их роках. Перший власник, грек за походженням, назвав маєток на честь свого рідного міста. Потім навколо маєтку з’явився дивовижний сад і власне палац. Саме тут відбулася знаменита Ялтинська конференція 1945 року.

Нікітський ботанічний сад

Цей ботанічний сад – не лише неперевершене видовище, але й важлива науково-дослідна установа! Розташований на Південному березі Криму всього за 7 км від Ялти. У саду є рослини з усіх континентів. Займає це диво понад тисячу гектарів. Заснований у 1812 році.

Генуезька фортеця

Фортеця часів середньовіччя розташована у Судаку. Площа неймовірної фортеці, яка розташована на старовинному кораловому рифі, 30 гектарів. Перші фортечні споруди тут з’явилися ще у 6-7 століттях.

Джума-Джамі

За екзотичною назвою приховується соборна п'ятнична мечеть у Євпаторії. Збудована мечеть у 1550-60 роках. Центральний зал має висоту понад 20 метрів! Його перекрито потужним 11-метровим куполом із 16 вікнами, що забезпечує дивовижне освітлення.

Учан-Су

Ні, це не ім’я прекрасної китаянки. Це найвищий в Україні водоспад, розташований на схилі гори Ай-Петрі на висоті 390 метрів над рівнем моря. Висота самого водоспаду майже 100 метрів! Над водоспадом розташована скеля з оглядовим майданчиком.

Парк Левів

Неймовірний парк "Тайган" – найбільший у Європі розплідник левів та інших великих хижаків. Парк займає понад 30 гектарів, з яких приблизно 20 га відведено під сафарі-парк левів! Також тут є стаціонарний і дитячий зоопарки. Засновник Олег Зубков виявився зрадником і з окупацією півострова підтримав Росію. Однак це його не врятувало від утисків, на знак протесту з грудня 2015-го року парк закритий для відвідувачів.

Діва

Йдеться про неймовірної краси скелю в районі селища Сімеїза. Дивна назва скелі пов’язана з її виглядом і легендою. Якщо дивитися на неї з берега, то верхня частина схожа на жіночий бюст з розпущеним волоссям. Легенда розповідає, що злий дух обернувся красивою дівчиною. За зло, яке він робив, його обернули у камінь. Висота скелі 45 метрів. Піднятися на вершину можна стрімкими сходами. А з висоти перед вами відкриються неймовірні краєвиди на гори і море!

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Автор: Настя Сукач
Теги: Публікації Новини Криму LifeStyle Статті Подорожі
Джерело: 24 Канал
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