ТОП-9 найкращих додатків для безкоштовного вивчення англійської

Для того, щоб вивчати англійську мову, тепер не обов'язково купувати дорогі книги. Усе потрібне для практики може вміститись у вашому смартфоні.

Навіть звичної дороги на роботу може вистачити для одного заняття з англійської. Ми зібрали для вас найкращі безкоштовні додатки, які зможуть значно покращити вашу англійську.

LinguaLeo

Один із найвідоміших сервісів для вивчення англійської мови. Окрім сайту, у компанії також є дуже функціональний додаток. Програма підходить і дітям, і дорослим з різними рівнями мови. Перед початком навчання програма аналізує ваші знання та пропонує вам найоптимальніші завдання.

Скачати для IOS і Android.

Duolingo

Додаток побудований у формі дерева досягнень – аби перейти до наступного рівня потрібно набрати певну кількість балів. Додаток тренує і граматику, і правопис, і словник. Тобто усе, що потрібно для комплексного вивчення мови. Окрім англійської, додаток також пропонує на вибір ще 5 мов.

Скачати для iOS та Android

Words

Цей додаток допомагає вивчати нові слова, тренувати правопис та вчитись сприймати слова на слух. Програма підходить людям з усіма рівнями знання мови – як і в інших випадках додаток підлаштовується під ваші знання. До того ж, програма доступна навіть у режимі офлайн.

Скачати для Android та iOS.

Easy Ten

Головна ідея програми – з нею ви зможете вивчати мінімум по 10 слів на день. Програма не потребує багато часу та обере найважливіші для вас слова. У словнику програми більше 22 тисяч англійських слів.

Скачати для Android та iOS

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Learn English

Головний акцент у додатку – це вивчення граматики. У програмі зібрано багато тестових матеріалів, а також аудіофайли та різноманітні тексти для закріплення матеріалу.

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LearnEnglish Podcasts

У цьому додатку не потрібно нічого писати чи виконувати різні завдання. Там лише зібрані аудіоуроки, які допоможуть краще сприймати мову на слух. Додаток підходить людям, у яких досить хороший рівень англійської.

Новий подкаст виходить кожних 2 тижні. Його можна скачати на телефон та слухати навіть в режимі офлайн.

Скачати для Android

Babbel

Програма допоможе вам вдосконалити граматику та розмовні навички. Додаток націлений на вивчення нових слів та фраз. Єдиним суттєвим недоліком є те, що він не підтримує української чи російської мови.

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Memrise

Додаток пропонує багато програм для вивчення різних мов, англійської в тому числі. Усі завдання та курси склали самі ж члени спільноти Memrise. Додаток доступний як онлайн, так і офлайн. Тож вам непотрібно постійно шукати мережу, аби вчити англійську.

Скачати для Android та iOS

Busuu

Додаток – це така собі соцмережа для вивчення різних мов. Ви можете вивчати одну з 11 мов за допомогою вправ та словника. Окрім цього усі юзери можуть ділитись своїм досвідом та лайфхаками по вивченню нових слів чи граматики.

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