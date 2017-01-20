Трамп дав перше розпорядження – призначив голову Пентагону

Президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Маттіса главою Пентагону.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Генерал (у відставці) Маттіс – це наше перше затверджене призначення", – констатував новий президент США, поставивши підпис під документом.
До слова, раніше кандидатуру Джеймса Маттіса на посаду міністра оборони США більшістю голосів схвалив Комітет Сенату у справах збройних сил.
Маттіс – генерал морської піхоти у відставці, в минулому обіймав низку високих посад, а зі служби пішов у 2013 році.
Коментарі