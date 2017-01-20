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Трамп дав перше розпорядження – призначив голову Пентагону

21:36, сьогодні 459 Читать новость на русском
Джеймс Маттіс
Джеймс Маттіс / Getty Images

Президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Маттіса главою Пентагону.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Генерал (у відставці) Маттіс – це наше перше затверджене призначення", – констатував новий президент США, поставивши підпис під документом.

До слова, раніше кандидатуру Джеймса Маттіса на посаду міністра оборони США більшістю голосів схвалив Комітет Сенату у справах збройних сил.

Маттіс – генерал морської піхоти у відставці, в минулому обіймав низку високих посад, а зі служби пішов у 2013 році.

Теги: Політика Дональд Трамп Пентагон США
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