Трамп не хоче розвалу Росії, але хоче гонки озброєнь, – політолог

Повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп має намір збільшити фінансування Пентагону на 54 мільярди доларів, цілком можуть підтвердитися. Трамп не хоче розвалу Росії, але хоче гонки озброєнь. І вона, по суті, вже почалася.

Таку думку у своєму блозі на сайті "Новое Время" висловив політолог Тарас Березовець.

"Чому підвищення витрат на оборону вигідне американській економіці? Це створює нові робочі місця, чого хочуть його (Трампа) виборці. Тобто, на подив багатьох, Трамп робить те, що обіцяв. А Україна, тим часом, може розраховувати на частину цього бюджетного пирога", – вважає політичний експерт.

Він нагадав, що Україна отримала збільшену оборонну допомогу ще за часів президентства Барака Обами.

"Зважаючи на непередбачуваність Трампа та його певну імпульсивність, ще під час кампанії деякі аналітики прогнозували, що він може піти на виділення Україні летального озброєння – адже ці гроші все одно залишаться в американському ВПК, допомога буде надаватися через державні замовлення", – вважає Березовець.

Багато хто побоюється початку гонки озброєнь, але ж вона вже почалася. Росія володіє найбільшим арсеналом ядерних боєголовок у всьому світі – близько 7 тисяч; у американців – 6,5. Трамп заявив, що хоче суттєво модернізувати ядерні потужності і домогтися переваги над усіма іншими країнами в кількісному еквіваленті. Не думаю, що американський лідер безпосередньо апелює до досвіду Рональда Рейгана, який обвалив економіку СРСР за рахунок гонки озброєнь. Він, напевно, не хоче розвалу Росії, але хоче гонки озброєнь. І вона, по суті, вже розпочалася,

– резюмував політолог.

Читайте також: З позиції сили, – заява голови Пентагону щодо Росії