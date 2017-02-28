20:43
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 18:00: Перемови про безвіз для України. Прокинувся найвищий вулкан Європи
Випуск новин
18:52, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Трамп не хоче розвалу Росії, але хоче гонки озброєнь, – політолог

19:55, сьогодні 167 Читать новость на русском
Трамп хоче помірятися зброєю з Росією
Трамп хоче помірятися зброєю з Росією / Zbroya.info

Повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп має намір збільшити фінансування Пентагону на 54 мільярди доларів, цілком можуть підтвердитися. Трамп не хоче розвалу Росії, але хоче гонки озброєнь. І вона, по суті, вже почалася.

Таку думку у своєму блозі на сайті "Новое Время" висловив політолог Тарас Березовець.

"Чому підвищення витрат на оборону вигідне американській економіці? Це створює нові робочі місця, чого хочуть його (Трампа) виборці. Тобто, на подив багатьох, Трамп робить те, що обіцяв. А Україна, тим часом, може розраховувати на частину цього бюджетного пирога", – вважає політичний експерт.

Він нагадав, що Україна отримала збільшену оборонну допомогу ще за часів президентства Барака Обами.

"Зважаючи на непередбачуваність Трампа та його певну імпульсивність, ще під час кампанії деякі аналітики прогнозували, що він може піти на виділення Україні летального озброєння – адже ці гроші все одно залишаться в американському ВПК, допомога буде надаватися через державні замовлення", – вважає Березовець.

Багато хто побоюється початку гонки озброєнь, але ж вона вже почалася. Росія володіє найбільшим арсеналом ядерних боєголовок у всьому світі – близько 7 тисяч; у американців – 6,5. Трамп заявив, що хоче суттєво модернізувати ядерні потужності і домогтися переваги над усіма іншими країнами в кількісному еквіваленті. Не думаю, що американський лідер безпосередньо апелює до досвіду Рональда Рейгана, який обвалив економіку СРСР за рахунок гонки озброєнь. Він, напевно, не хоче розвалу Росії, але хоче гонки озброєнь. І вона, по суті, вже розпочалася,
– резюмував політолог.

Читайте також: З позиції сили, – заява голови Пентагону щодо Росії

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Новини Росії Зброя
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Плани на березень: куди піти?
сьогодні, 20:03 Плани на березень: куди піти?
66
Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої
сьогодні, 19:01 Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої
Інна Жолобович 1362
Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
сьогодні, 18:02 Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
2069
Не все те сайт
сьогодні, 17:02 Не все те сайт "24", що намагається ним прикидатись
Євгенія Мазур 1344
Ергофобія чи мусофобія? Найдивніші страхи людей
сьогодні, 16:01 Ергофобія чи мусофобія? Найдивніші страхи людей
963
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Туск зреагував на новини про безвіз: Майже там
 8 грудня 2016 , 14:18 44
Кличко відреагував на резонансну заяву гімнаста Верняєва
 19 вересня 2016 , 20:29 3
У БПП пропонують приховати інформацію про майно чиновників
30 вересня 2016 , 14:05 1
Другий півфінал національного відбору на Євробачення-2017: відео трансляції
 11 лютого , 19:31
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук