Трамп оприлюднив гасло своєї майбутньої президентської кампанії

45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається взяти участь і у наступних виборах американського лідера, що мають відбутися у 2020 році.

Таку заяву він зробив у коментарі виданню The Washington Post.

"Я вже вирішив, яким буде моє гасло на виборах у 2020 році. Готові? "Збережемо Америку великою". Тепер треба його зареєструвати у відомстві з патентів і товарних знаків США. Покличте адвоката", – зазначив Трамп.

Зауважимо, що гаслом передвиборної кампанії-2016 було "Зробимо Америку великої знову".

За його словами, ця ідея прийшла до нього наприкінці 2012 року. А реєстрація салогану коштувала йому лише 325 доларів.

"Я відчував, що в країні проблеми з роботою. Тоді я подивився на всі хвороби, які переживала наша країна: безпека, кордони, брак закону та порядку. Відтак, я подумав, яке б гасло лунало найкраще. І я сказав: "Зробимо Америку великою знову", – підкреслив політик.

Видання також наголошує, що це гасло не було новим, оскільки його використовували Рональд Рейган і Джордж Буш у кампанії 1980 року.

Читайте також: Трамп з акордеоном розриває інтернет