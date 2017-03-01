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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Трамп поставив собі оцінки за президентство

09:16, сьогодні 213 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що ефективно справляється зі своєю роботою.

Зокрема, політик зазначив, що за свою роботу готовий поставити собі A (американський аналог оцінки "5", – "24"), підкресливши, що результат завжди важливіше, передає Fox News.

Крім того, лідер США за зусилля в перший місяць перебування на посаді поставив собі А+ ("п'ятірку з плюсом").

Натомість своє спілкування з народом оцінив на C+ ("трійка з плюсом").

За словами президента, обмін повідомленням не був гарним, тому що йому не завжди вдається ефективно розповісти людям про важливість тих чи інших рішень

"Думаю, я зробив багато чудових речей, але я не певен, що я і моя команда досить добре пояснювали їх американському суспільству", – заявив Трамп.

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Теги: Політика США Дональд Трамп
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