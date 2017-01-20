Трамп роздав народу перші обіцянки

Президент США Дональд Трамп під час інавгураційної промови пообіцяв повернути владу народу країни після довгих років перебування при владі американської еліти.

З цього дня це – ваша країна,

– сказав Трамп, звертаючись до американського народу.

"Сьогодні ми не просто передаємо владу від однієї адміністрації інший, ми... віддаємо її назад вам, народу", – додав він.

Президент США наголосив, що "занадто довго одна маленька група людей в столиці керувала країною і пожинала плоди, тоді як народ ніс на собі тягар".

Вашингтон процвітав, але його багатства не були розділені з народом,

– сказав Трамп.

"Ті, хто був забутий, відтепер забутими не будуть", – додав він.

Трамп також заявив, що має намір разом з американським народом "перебудувати країну".

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Разом ми визначимо курс Америки і світу на багато-багато наступних років,

– заявив президент США.

За його словами, "ми зіткнемося з викликами, але зробимо цю роботу".