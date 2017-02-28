Трамп розповів, коли востаннє дзвонив у Росію

Президент США Дональд Трамп запевнив, що вже десять років не дзвонив у Росію.

Про це він сказав під час зустрічі з бізнесменами, яку транслював телеканал Fox News.

Дональд Трамп ухилився від запитання від журналістів – чи підтримує він призначення спеціального прокурора для розслідування впливу Росії на результати президентських виборів в США.

Натомість глава США заявив, що не дзвонив у Російську Федерацію десять років.

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До слова, також Дональд Трамп укотре спростував інформацію про зв'язки його команди з представниками Кремля.