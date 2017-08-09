Трамп став непотрібним, навіть небезпечним для Путіна, – експерт

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Президенту Росії Володимиру Путіну таки доведеться "здати" свого "американського вербованого друга" Дональда Трампа.
Таку думку висловив координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.
Він переконаний, що найімовірніше, Дональда Трампа у США поступово будуть забирати від важелів влади, натякаючи на імпічмент. А якщо президент США буде слухняним, то його віддадуть на "перевиховання".
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За словами Машовця, стосунки Трампа з Путіним дуже нагадують історію із 32-им американським президентом Франкліном Делано Рузвельтом, який мав доволі "дивні" відносини з Йосипом Сталіним до і під час Другої світової.
В результаті цих відносин, по суті, найбільш людожерський режим у людській історії, що існував на той момент в Росії, був фактично врятований. І більш того, став активно розповзатися по світу. У пана Трампа і Путіна симптоми ті ж. Навряд чи "світова закуліса" в цей раз допустить такий же промах, як свого часу з Рузвельтом,
– вважає експерт.