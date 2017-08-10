Трампу до Білого дому принесли гігантську курку: фото

До Білого дому принесли гігантську надувну курку, подібну на Президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Washington examiner.

"Ми тут, щоб критикувати нашого президента за те, що він є слабким і неефективним у ролі лідера, і він надто боявся показати свою податкову декларацію. Також він боїться зайнятися Путіним і зараз займається курячою грою з Кім Чен Ином", – розповів один з організаторів акції.

Owner Taran Singh Brar says @realdonaldtrump playing 'a game of chicken' w NKorea (older puns addressed taxes/Putin) pic.twitter.com/CtlTnx9Lfc — Steven Nelson (@stevennelson10) 9 серпня 2017 р.

New angle: inflatable Trump chicken near the White House, hot news story of the afternoon pic.twitter.com/PiXzgrF4c1 — Steven Nelson (@stevennelson10) 9 серпня 2017 р.