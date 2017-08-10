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Трампу до Білого дому принесли гігантську курку: фото

10:18, сьогодні 1466 Читать новость на русском
Трампу принесли курку
Трампу принесли курку / Фото з соцмереж

До Білого дому принесли гігантську надувну курку, подібну на Президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Washington examiner.

"Ми тут, щоб критикувати нашого президента за те, що він є слабким і неефективним у ролі лідера, і він надто боявся показати свою податкову декларацію. Також він боїться зайнятися Путіним і зараз займається курячою грою з Кім Чен Ином", – розповів один з організаторів акції.

Теги: Новини політики Дональд Трамп
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