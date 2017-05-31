Треба продати "Укрспирт", навіщо він державі, – Гройсман

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ПАТ "Укрспирт" треба якнайшвидше продати.
Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів, передає "Тиждень".
"Укрспирт". Треба його продати, навіщо він державі потрібен взагалі? Аукціон, прозорий абсолютно, і нехай купують. Скільки разів вже ставили на голосування у парламенті, щось ніяк не виходить", – зазначив глава уряду.
Гройсман додав, що на сьогодні в Україні всього налічується 3500 державних підприємств.
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Кому потрібні 3,5 тисячі підприємств? Покажіть мені пересічних громадян, які отримують користь від них. Зате всі директори там живуть нормально. А держава отримує збитки,
– вважає він.
Нагадаємо, вранці 30 травня у Києві невідомий з авто застрелив перехожого, поліція оголосила план "Перехоплення".
Вбитий чоловік був колишнім в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков, що донині він був радником чинного директора держпідприємства.