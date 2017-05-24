Тренований орел охоронятиме зустріч членів НАТО від ворожих безпілотників

Тренований білоголовий орлан перебуватиме в режимі очікування в Брюсселі на випадок, якщо невідомий безпілотник несанкціоновано порушить повітряний простір.

Про це повідомляє видання Dutchnews.nl.

Голландська поліція навчає орлів ловити безпілотними ще з минулого року.

Саме одного з тренованих орлів відправили у Брюссель. Він охоронятиме повітряний простір у Брюсселі, щоб попередити появу ворожих безпілотників.

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Нагадаємо, 25 травня відбудеться зустріч керівників урядів та глав держав – членів НАТО. Серед них буде, зокрема, президент США Дональд Трамп.