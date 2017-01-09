Три українські співачки відзначилися на російському фестивалі: з’явилися фото і відео

Українські співачки Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу знову відзначилися своєю участю на фестивалі "Роза Хутор", який організував російський співак і продюсер Григорій Лепс.
Співачки похизувалися фото з виступів на фестивалі, який відбувався у Сочі.
Так, Ані Лорак опублікувала фотографію у червоній вечірній сукні за лаштунками концерту.
Співачка Аліна Гросу теж відвідала Сочі. Вона була на концерті в якості гості, а також сама розважала публіку.
На фестивалі була і Світлана Лобода. Фото з нею показала співачка Аніта Цой.
А сама Світлана показала відео свого виступу.
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