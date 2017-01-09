Три українські співачки відзначилися на російському фестивалі: з’явилися фото і відео

Українські співачки Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу знову відзначилися своєю участю на фестивалі "Роза Хутор", який організував російський співак і продюсер Григорій Лепс.

Співачки похизувалися фото з виступів на фестивалі, який відбувався у Сочі.

Так, Ані Лорак опублікувала фотографію у червоній вечірній сукні за лаштунками концерту.

#рождество#розахутор Світлину опубліковано користувачем Ани Лорак (@anilorak) Січ 7, 2017 о 8:49 PST

#разветылюбил @rr_photo Світлину опубліковано користувачем Ани Лорак (@anilorak) Січ 8, 2017 о 3:49 PST

Співачка Аліна Гросу теж відвідала Сочі. Вона була на концерті в якості гості, а також сама розважала публіку.

#репа До концерта осталось меньше 3 часов? Світлину опубліковано користувачем ALINA GROSU (@alina_grosu) Січ 6, 2017 о 4:35 PST

#ЯТебеНеВерю @lepschristmas.ru Відео, опубліковане користувачем ALINA GROSU (@alina_grosu) Січ 6, 2017 о 10:59 PST

На фестивалі була і Світлана Лобода. Фото з нею показала співачка Аніта Цой.

А сама Світлана показала відео свого виступу.

Вчера был потрясающий вечер посвящённый гениальному композитору #КонстантинуМеладзе . Спасибо @maya_serikova за прекрасную атмосферу фестиваля и низкий поклон Косте за возможность исполнять потрясающую песню #текилаЛюбовь и за то ,что доверил мне нести ее дальше ❤#розахутор#рождество#вечерКонстантинаМеладзе Відео, опубліковане користувачем LOBODA (@lobodaofficial) Січ 9, 2017 о 4:12 PST

Читайте також: Повалій згадала, що вміє колядувати