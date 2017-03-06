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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це – маразм, – Насірову не подобається вимога 2 мільярдів гривень застави

11:04, сьогодні 550 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Скріншот з відео

Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров назвав "маразмом" вимогу 2 мільярдів гривень застави зі сторони обвинувачення.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Вам будь-хто скаже, що це застава, яка ні теоретично, ні практично не реалізовується. Вимога такої застави прокуратурою або НАБУ спочатку говорить про те, що ця вимога ангажована і мета її – зробити справу більш резонансною,
– зазначив Насіров.

Коментуючи інформацію про те, що в НАБУ таку суму визначило, проаналізувавши доходи, закріплені в декларації чиновника, а також доходи родичів, Насіров здивувався, звідки з'явилася така цифра.

Вони дійсно вам таке сказали? Тоді ви у них уточніть, як вони в моїй декларації нарахували таку суму. Я був би щасливий, якби у мене було стільки коштів і активів – на 2 мільярди гривень,
– сказав відсторонений голова ДФС.

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За його словами, НАБУ вже провело обшуків за адресами, які вказані в його декларації.

"Вони навіть проводили обшуки у бабусі моєї дружини, яку я бачив кілька разів у житті. Проводили обшуки за іншими адресами, за деякими з яких я взагалі жодного разу в житті не був, а знав про їх існування тільки з реєстру, де вказані дані про отримані моєю дружиною у спадок частки в об'єктах нерухомості. Мені здається, такі дії свідчать про їх непрофесіоналізм", – заявив він.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров НАБУ
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