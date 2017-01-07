"Церковна справа": суд ухвалив рішення про затримання Януковича і Захарченка

Печерський суд Києва дозволив затримати президента-втікача Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через підозру у викраденні Олександра Драбинко.

Відповідну ухвалу опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Суд також дав дозвіл на затримання колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка.

З урахуванням тяжкості діяння, запобіганням спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, можливості знищення речових доказів, незаконного впливу на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів, необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– йдеться в заяві.

Всім трьом підозрюваним закидають незаконне позбавлення волі Олександра Драбинко, який був особистим помічником нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира. Також у викраденні релігійного діяча підозрюють біглого депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

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Нагадаємо, 23 червня 2016 року митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр Драбинко заявив, що отримав погрози від нардепа Вадима Новинського.



Зазначимо, що з 1998 року Драбинко був референтом митрополита Київського і всієї України Володимира, з 2006 року — його секретарем. Олександр Драбинко в УПЦ (МП) є прихильником автономії церкви від РПЦ. Після смерті митрополита Володимира архієпископ Олександр фактично був позбавлений будь-якого впливу в УПЦ (МП).