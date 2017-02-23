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Ціна на газ узята "зі стелі", – екс-міністр

19:56, сьогодні 313 Читать новость на русском
Для будинків без лічильника тариф перераховується залежно від погодних умов
Для будинків без лічильника тариф перераховується залежно від погодних умов / tsn.ua

За словами екс-міністра житлово-комунального господарства в уряді Юлії Тимошенко, голови "Спілки власників житла України" Олексія Кучеренка, у Києві діє своя специфічна схема додаткового "обкладення податками" на тепло та газ.

Про це він сказав у четвер на прес-конференції "Нові платіжки від "Київенерго": і знову стрибок цін".

В Кабміні розуміють, що ціна на газ була узята реально "зі стелі". Там просто максимально затягують час розплати. На базі цієї ціни на газ 9 червня 2016 року національний регулятор прийняв скопом підвищення тарифів на центральне опалення і на транспортування та виробництво тепла для всієї України,
– зазначив Кучеренко.

Ціна гігакалорій, наголошує він, у нас фактично виросла в 1,8 рази і стала для "Київенерго" 1 419 гривень за одну гігакалорію. Відповідно, тариф на центральне опалення склав 32,19 гривень за метр квадратний. У будинках з лічильниками споживачі платять по факту споживання за показниками будинкового лічильника, а сума на будинок розкидається по всіх квартирах.

А от там, де немає лічильника, споживачі платять увесь опалювальний сезон по тарифу 32,19 за метр квадратний, зауважує експерт. Плюс до цього є Постанова Кабміну, яка зобов’язує "Київенерго" перераховувати цей тариф в залежності від погодних умов – якщо на вулиці холодніше, тариф за місяць буде більшим, якщо тепліше – нижчим.

Маю сумніви в обґрунтованості розрахунку ціни і вартості гігакалорії у Києві для "Київенерго". Стверджую, очевидно, що ціна за гігакалорію в Києві завищена суттєво. Вона не може бути вищою, ніж, наприклад, в Бердичеві, Житомирі чи інших містах в яких працюють котельні, що з газу чи вугілля роблять тепло,
– підкреслив екс-міністр ЖКГ.

Читайте також: РНБО доручила Кабміну терміново перевірити тарифи на електроенергію

Теги: гроші Україна опалювальний сезон Тарифи Київенерго ЖКГ
Джерело: 24 канал
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