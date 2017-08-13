"Ця безвідповідальність приголомшує", – Німеччина критикує Трампа за заяви щодо КНДР

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель звинуватив президента США Дональда Трампа у безвідповідальності через його заяви щодо Північної Кореї. За словами німецького міністра, поведінка американського президента провокує ескалацію конфлікту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє DW.

"Я відверто визнаю: ця безвідповідальність приголомшує", – заявив Ґабріель.

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Окрім того, він звернувся до США та Південної Кореї з закликом вчиняти "якомога менше провокацій". Також міністр закордонних справ Німеччини закликав Росію та Китай взяти активнішу участь у пошуку вирішень цього конфлікту.

"Повинен настати час дипломатії. У зв'язку з цим ми закликаємо Пекін і Москву використати свій вплив на Північну Корею з тим, щоб зупинити спіраль, яка веде до військової конфронтації", – заявив Ґабріель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.