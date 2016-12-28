Тука стверджує, що за вказівки Семенченка на нього полювали блокувальники Донбасу

Заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що після ефіру на каналі Савіка Шустера, на якому був присутній і Семен Семенченко, біля виходу на нього чатувала група людей у камуфляжі, яка ініціювала блокаду Донбасу.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

По-перше, кілька людей знімали на відео нашу розмову (на телефони та планшети), тому, я був би вдячним, якби вони виклали повне відео та надали мені можливість оприлюднити його – мені нема чого приховувати. По-друге: люди там різні – від спокійних і врівноважених, які здатні слухати та прислуховавутись, до таких, які чують лише себе і монополізували "право на правду". По-третє: люди реально дезорієнтовані, більшість з них не знала про мене нічого (від "ви – мер Луганська", до "прийміть Закон"),

– зазначив Тука.

Крім того, чиновник стверджує, що вищезазначені люди є керованим, оскільки наприкінці бесіди з-за спин почулась команда "уходім", і всі дисципліновано розвернулись і пішли.

Також багато з них плутає "боротьбу з контрабандою" і "повну блокаду". З одного боку, вони погоджуються, що "керівники ОРДЛи" – маріонєтки Кремля, і самостійних рішень не приймають, з іншого боку , вони вважають, що саме тиск на "графа Луганського" та "князя Донецького" примусить останніх до звілнення полонених. Ще одні казали, що вони готові до узгоджених дій з владою, в той час як інші казали, що вони не хочуть нікому підпорядковуватись,

– додав він.

Наостанок заступник міністра зауважив, він залишається переконаним в тому, що цими людьми керують і маніпулюють, а "роблять це політикани, зокрема – Костянтин Гришин" (Семен Семенченко, – "24").

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