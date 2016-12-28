  • укр
  • рус
10:58
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 10:00: Як українці відчули землетрус в Румунії. Смертельна ДТП в Харкові
Випуск новин
10:47, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тука стверджує, що за вказівки Семенченка на нього полювали блокувальники Донбасу

10:38, сьогодні 164 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука / 24 Канал

Заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що після ефіру на каналі Савіка Шустера, на якому був присутній і Семен Семенченко, біля виходу на нього чатувала група людей у камуфляжі, яка ініціювала блокаду Донбасу.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

По-перше, кілька людей знімали на відео нашу розмову (на телефони та планшети), тому, я був би вдячним, якби вони виклали повне відео та надали мені можливість оприлюднити його – мені нема чого приховувати. По-друге: люди там різні – від спокійних і врівноважених, які здатні слухати та прислуховавутись, до таких, які чують лише себе і монополізували "право на правду". По-третє: люди реально дезорієнтовані, більшість з них не знала про мене нічого (від "ви – мер Луганська", до "прийміть Закон"),
– зазначив Тука.

Крім того, чиновник стверджує, що вищезазначені люди є керованим, оскільки наприкінці бесіди з-за спин почулась команда "уходім", і всі дисципліновано розвернулись і пішли.

Також багато з них плутає "боротьбу з контрабандою" і "повну блокаду". З одного боку, вони погоджуються, що "керівники ОРДЛи" – маріонєтки Кремля, і самостійних рішень не приймають, з іншого боку , вони вважають, що саме тиск на "графа Луганського" та "князя Донецького" примусить останніх до звілнення полонених. Ще одні казали, що вони готові до узгоджених дій з владою, в той час як інші казали, що вони не хочуть нікому підпорядковуватись,
– додав він.

Наостанок заступник міністра зауважив, він залишається переконаним в тому, що цими людьми керують і маніпулюють, а "роблять це політикани, зокрема – Костянтин Гришин" (Семен Семенченко, – "24").

Читайте також: Тука про блокаду Донбасу: У цих людей в головах повний сумбур

Нагадаємо, 26 грудня бійці та ветерани батальйону "Донбас" розпочали блокаду окупованих територій Луганської та Донецької областей. На такий крок бійці пішли після того, як терористи зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Згодом секретар РНБО Олександр Турчинов розкритикував цю заяву бійців та додав, що такі ініціативи, непогоджені з керівництвом, лише дестабілізуватимуть ситуацію на фронті.

Теги: Україна Політика Блокада Війна на Донбасі Георгій Тука протести Семен Семенченко АТО
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик
сьогодні, 09:01 Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик
Ігор Саджениця 2634
сьогодні, 08:23 "Жест доброї волі": чому бойовики мали передати заручниць через Савченко та про що мовчить СБУ?
Дмитро Снєгирьов 1 1450
Криминальная
27 грудня, 22:35 Криминальная "юстиция" может стать официальной
Андрій Довбенко 1296
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Дівчина Лещенка заявила, що віддаватиме гроші за квартиру вона
 26 вересня , 15:49
Кримчанин "вишив" мультфільм про Україну
 12 серпня , 13:03 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук