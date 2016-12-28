Тука стверджує, що за вказівки Семенченка на нього полювали блокувальники Донбасу

Заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що після ефіру на каналі Савіка Шустера, на якому був присутній і Семен Семенченко, біля виходу на нього чатувала група людей у камуфляжі, яка ініціювала блокаду Донбасу.
Про це він написав на свої сторінці у Facebook.
По-перше, кілька людей знімали на відео нашу розмову (на телефони та планшети), тому, я був би вдячним, якби вони виклали повне відео та надали мені можливість оприлюднити його – мені нема чого приховувати. По-друге: люди там різні – від спокійних і врівноважених, які здатні слухати та прислуховавутись, до таких, які чують лише себе і монополізували "право на правду". По-третє: люди реально дезорієнтовані, більшість з них не знала про мене нічого (від "ви – мер Луганська", до "прийміть Закон"),
– зазначив Тука.
Крім того, чиновник стверджує, що вищезазначені люди є керованим, оскільки наприкінці бесіди з-за спин почулась команда "уходім", і всі дисципліновано розвернулись і пішли.
Також багато з них плутає "боротьбу з контрабандою" і "повну блокаду". З одного боку, вони погоджуються, що "керівники ОРДЛи" – маріонєтки Кремля, і самостійних рішень не приймають, з іншого боку , вони вважають, що саме тиск на "графа Луганського" та "князя Донецького" примусить останніх до звілнення полонених. Ще одні казали, що вони готові до узгоджених дій з владою, в той час як інші казали, що вони не хочуть нікому підпорядковуватись,
– додав він.
Наостанок заступник міністра зауважив, він залишається переконаним в тому, що цими людьми керують і маніпулюють, а "роблять це політикани, зокрема – Костянтин Гришин" (Семен Семенченко, – "24").
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Нагадаємо, 26 грудня бійці та ветерани батальйону "Донбас" розпочали блокаду окупованих територій Луганської та Донецької областей. На такий крок бійці пішли після того, як терористи зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
Згодом секретар РНБО Олександр Турчинов розкритикував цю заяву бійців та додав, що такі ініціативи, непогоджені з керівництвом, лише дестабілізуватимуть ситуацію на фронті.
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