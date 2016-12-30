Тука заявив, що Росія скоро покине Донбас, пояснив чому

До середини 2018 року російські війська повністю покинуть окупований Донбас. Справа в тому, що Путін вже не бачить цей окупований регіон у складі Російської Федерації.

Про це сказав заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука у своєму блозі для видання НВ.

При цьому він наголосив, що Росія намагається повернути окупований Донбас до складу України, але на своїх умовах.

"Дуже сподіваюся, що це відбудеться вже в наступному році, максимум – до середини 2018 року. Правда, критично важливо зберегти підтримку Європи та Сполучених Штатів", – наголосив Тука.

Він також додав, що великий вплив на подальший розвиток ситуації має несприятлива економічна ситуація всередині Росії.

"Я оптиміст. Дуже сподіваюся і хочу вірити в те, що у нас, нарешті, настане мир; що ми повернемо і Донбас, і Крим. При цьому, на мій погляд, потрібно сконцентруватися на таких аспектах: боротьба з внутрішнім популізмом, ефективна боротьба з корупцією, військове вирішення конфлікту. Причому саме в такій послідовності", – підкреслив Тука.

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