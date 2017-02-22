Турчинов пояснив причини втечі Януковича

Екс-президент України Віктор Янукович втік з України, адже повністю втратив контроль над ситуацією, коли владна піраміда розвалювалася з неймовірною швидкістю.

Таку думку висловив секретар РНБО Олександр Турчинов у інтерв'ю "Цензор.net".

Він нагадав, що у 2014 році під час Революції Гідності люди вимагали відповідальності силовиків та Віктора Януковича, який зрозумів, що за все доведеться відповідати.

"Він зрозумів, що варіантів немає – за все доведеться відповідати. Тим більше, героєм він ніколи не був. І коли з 21-го числа почалося прощання з загиблими Героями – це психологічно витримати було неможливо. Уявіть його, коли він бачить по телевізору ці обличчя й розуміє, що це все горе через нього. Він зібрав своє барахло і втік", – сказав Турчинов.

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