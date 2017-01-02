У будівлі Ватикану відкрили McDonald's

У будівлі, яка належить Ватикану, відкрили ресторан швидкого харчування відомої мережі McDonald's.

Як передає NBC News з посиланням на Catholic Press Agency, фаст-фуд знаходиться в 100 метрах від самої держави Ватикан.

Відомо, що ресторан відкрили 31 грудня, однак цього не афішували. Адже новина про відкриття фаст-фуду викликала суспільне обурення. Тоді римляни називали заклад McVatican.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що McDonald's за оренду будівлі буде платити Апостольському престолу 30 тисяч доларів. Сама будівля знаходиться у 100 метрах від самої держави Ватикан.