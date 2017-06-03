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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Дубліні відвернули теракт

18:51, сьогодні 190 Читать новость на русском
Вибухівка
Вибухівка / Фото з соцмереж

Під час спецоперації у Дубліні ірландська поліція знешкодила вибухівку, закладену в автомобілі.

Про це повідомляє Irish Times.

Видання зазначає, що вибухівка була саморобною. Поліції вдалося затримати та допитати двох підозрюваних, в автівці яких і знайшли небезпечний пакунок.

За інформацією видання, затримання проводили у межах справи республіканців-дисидентів.

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Теги: Ірландія Тероризм
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