У Гамбурзі евакуйовують аеропорт: 50 людей опинилось в лікарні

У німецькому Гамбурзі правоохоронці проводять евакуацію в аеропорту після інформації про витік невідомого газу.

Видання Bild повідомляє, що постраждало понад 50 осіб, яких вже госпіталізували.

Аеропорт закрили і повітряне сполучення з ним призупинили.

Людей з усіх терміналів евакуйовують. Очевидці публікують фото в соцмережах.

Flughafen #Hamburg: Vermutlich ist ein Stoff durch Klimaanlage ausgetreten. Etwa 50 Menschen müssen behandelt werden https://t.co/E841PxDIvj pic.twitter.com/mI5tiDc8ep — BR24 (@BR24) 12 лютого 2017 р.

За попередніми даними, витік міг статись в системі кондиціонування. Людей, яких госпіталізували, скаржилися на кашель, утруднення дихання і подразнення очей.

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