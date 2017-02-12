У Гамбурзі евакуйовують аеропорт: 50 людей опинилось в лікарні

У німецькому Гамбурзі правоохоронці проводять евакуацію в аеропорту після інформації про витік невідомого газу.
Видання Bild повідомляє, що постраждало понад 50 осіб, яких вже госпіталізували.
Аеропорт закрили і повітряне сполучення з ним призупинили.
Людей з усіх терміналів евакуйовують. Очевидці публікують фото в соцмережах.
За попередніми даними, витік міг статись в системі кондиціонування. Людей, яких госпіталізували, скаржилися на кашель, утруднення дихання і подразнення очей.
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