У Генштабі розповіли, навіщо відбуватиметься додатковий призов

Щорічно офіцерські звання отримують близько 10 тисяч осіб, які ніколи не служили та мають вищу освіту.

Таку заяву зробив Керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко у коментарі виданню "Апостроф".

"Нам необхідно систематизувати дані про наявність офіцерів запасу, які здатні проходити службу. Зокрема, це стосується людей, які не служили, але мають вищу освіту та отримали військові звання офіцерів запасу. Щорічно такі офіцерські звання отримують 9-10 тисяч осіб. Це потужний ресурс, який повинен ефективно використовуватися", – зазначив він.

За словами військового, додатковим призовом офіцерів запасу, які пройшли підготовку на військових кафедрах в українських ВНЗ, в ЗСУ планують вирішити проблему з комплектуванням офіцерського складу.

"Покликаних в армію офіцерів запасу можуть спрямувати на несення служби в зоні проведення Антитерористичної операції після проходження відповідної підготовки. А систему відбору офіцерів буде спрямовано на забезпечення бойових частин", – додав Муженко.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що під додатковий призов підпадають особи до 43 років, які не служили в Збройних силах.