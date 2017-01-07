  • укр
  • рус
20:56
7 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 19:00: Собаки насмерть загризли людину на Київщині
Випуск новин
19:46, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

У Генштабі розповіли, навіщо відбуватиметься додатковий призов

20:15, сьогодні 1964 Читать новость на русском
Віктор Муженко
Віктор Муженко / inforesist.org

Щорічно офіцерські звання отримують близько 10 тисяч осіб, які ніколи не служили та мають вищу освіту.

Таку заяву зробив Керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко у коментарі виданню "Апостроф".

"Нам необхідно систематизувати дані про наявність офіцерів запасу, які здатні проходити службу. Зокрема, це стосується людей, які не служили, але мають вищу освіту та отримали військові звання офіцерів запасу. Щорічно такі офіцерські звання отримують 9-10 тисяч осіб. Це потужний ресурс, який повинен ефективно використовуватися", – зазначив він.

За словами військового, додатковим призовом офіцерів запасу, які пройшли підготовку на військових кафедрах в українських ВНЗ, в ЗСУ планують вирішити проблему з комплектуванням офіцерського складу.

"Покликаних в армію офіцерів запасу можуть спрямувати на несення служби в зоні проведення Антитерористичної операції після проходження відповідної підготовки. А систему відбору офіцерів буде спрямовано на забезпечення бойових частин", – додав Муженко.

Читайте також: Гройсман показав, як змінилась українська армія за 2016 рік

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що під додатковий призов підпадають особи до 43 років, які не служили в Збройних силах.

Теги: Україна Політика Збройні Сили України освіта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
6 січня, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Бірюков розкритикував брутальні слова Парасюка щодо нардепів
 17 серпня 2016 , 22:11
Вкладник "Михайлівського" розповів про агресивний напад поліцейських
 3 листопада 2016 , 18:13 2
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук