У ГПУ заперечують проведення обшуку в Марушевської

Працівники Генпрокуратури і СБУ не проводили обшуки у квартирі екс-голови Одеської митниці Юлії Марушевської.

Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Генпрокуратура розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року по листопад 2016 року. Перевіряється підозра, що діючи за попередньою змовою, в інтересах третіх осіб, вони можливо дозволяли занижувати вартість товарів, що проходили розмитнення. Відповідно розмір мита, яке стягувалось в державний бюджет, також занижувався", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевська повідомила, що у її помешканні проводять обшуки працівники СБУ. При цьому сама Марушевська на даний час перебуває за межами України.



Пізніше з'явилося відео з обшуку квартири.