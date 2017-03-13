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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

У Харкові провели медіафорум з гендерної рівності

19:15, сьогодні 36 Читать новость на русском

Українські жінки здатні впроваджувати реформи та бути справжніми лідерками.

Так стверджують учасники всеукраїнського медіафоруму на тему "Роль жінок у просуванні реформ в Україні", що цими вихідними пройшов у Харкові. Захід організував Національний Демократичний Інститут України спільно Харківською ОДА.

Треба працювати з політичними партіями , які вже усвідомлюють, що жінки в їхніх списках, в їхніх рядах, серед членкинь, активісток, кандидаток – їхня конкурентна перевага,
– зазначила директорка програми "Жінки-Лідери", НДІ-Україна Олена Єна.

Серед учасників форуму – Євгенія Корінна. Зараз вона виконує обов'язки старости Слобожанської об'єднаної територіальної громади Дніпропетровської області. До цього пані Євгенію чотири рази поспіль обирали головою сільради селища Степове, яке наразі є частиною цієї ОТГ.

"В районі у нас із 17 громад було тільки 3 жінки голів сільських рад. Зрозуміло, що всі чоловіки були проти того, щоб жінка керувала . Вони вважають, що вони більш розковані. В них більше часу, вони не обтяжені домашньою працею", – сказала в.о. старости Слобожанської ОТГ Євгенія Корінна.

Харківщина єдиний регіон України, облдержадмінстарцію якого очолює жінка, незважаючи на існуючий в суспільстві запит на паритетне представництво жінок і чоловіків у владі.

"Всього у нас 800 штатних працівників, а близько 500 – це жінки", – зазначив заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.

Жінки здатні реформувати Україну, переконані учасники медіафоруму. Тому виступають за збільшення їх представництва в органах влади та громадських організаціях.

Теги: Політика Харків Жінки у Раді
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