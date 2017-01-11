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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

У Китаї заборонили ловити покемонів

10:16, сьогодні 542 Читать новость на русском
Pokemon Go
Pokemon Go / www.theactionpixel.com

Державне управління Китаю у справах друку, радіомовлення, кінематографії та телебачення не видало ліцензію популярній грі Pokemon Go.

Гру визнали занадто небезпечною для життя людей, пише Reuters.

Як відомо, у Pokemon Go гравці ходять навколо реальних об'єктів, щоб полювати на віртуальних персонажів мультфільму на екранах смартфонів. Для цього гра використовує дані геолокації від сервісу Google Maps, які в Китаї заборонені. Через дані заборонили і саму гру.

Китайська влада вважає, що гра веде до небезпечних ризиків, зокрема, до "загрози безпеці географічної інформації, а також транспортної та особистої безпеки споживачів".

Наприклад, були звипадки, коли через Pokemon Go люди потрапляли в аварії.

Читайте також: Я вибираю тебе! А що ви знаєте про покемонів?

Теги: Pokemon Go LifeStyle
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