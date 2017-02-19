У Києві через сніг трапилася масова аварія: опублікували фото

На Новокільцевій дорозі у Києві у ДТП потрапили одразу кілька авто.

Про це повідомляє Еспресо.

Дорожні служби вивернули з узбіччя на дорогу сніг, в результаті чого водій Skoda Fabia не впорався з керуванням, та врізався в Audi. Після цього не зміг скерувати своє авто і водій Mitsubishi. Він протаранив Audi.

Водіїв з Skoda та Audi, а також пасажирку забрали до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Пасажирка та двоє дітей з Mitsubishi поїхали до лікарні самостійно.

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