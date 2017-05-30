У Києві Lexus влетів у групу людей: водій зник

У ніч на 30 травня у Києві Lexus вїхав у групу людей. Троє отримали серйозні травми. Зараз усі у лікарні – медики оцінюють їх стан як тяжкий.

Про це пише видання espreso.tv.

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Аварія трапилась на Харківській площі. Lexus спробував проскочити на червоне. В результаті у Під час цього в машину врізався "седан", який почав їхати на зелене.

В аварії серйозно травмувались 3 людей

Від удару Lexus почав їхати по Бориспільському шосе в напрямку з Києва і боком збив трьох людей.

Як розповіли свідки, коли постраждалим почали надавати допомогу, водій Lexus вийшов з машини і зник. "Седан" також зник з місця аварії.

Винуватець аварії втік, залишивши авто