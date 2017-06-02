У Києві сталась перестрілка: опубліковані фото

Ввечері, 2 чеврня, у Києві в районі Харківського шосе біля "Мега-Сіті" сталася стрілянина, у поліції інцидент поки не коментують.

Про це повідомили у спільноті "Київ Оперативний" на Facebook, додавши фото з місця події.

"І знову перестрілка, знову Київ. Біля "Мега-Сіті" (неподалік Інституту хімії НАН України, – "24"). На місці багато поліції, деталі уточнюються", – йдеться у дописі.

Правоохоронці поки не повідомляють деталей перестрілки.

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